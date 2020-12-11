В Каменске-Уральском информацию о росте смертей не подтверждают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В реанимации одной из свердловских больниц за сутки 10 декабря умерло 14 человек. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном минздраве. В распоряжении URA.RU имеется данные погибших — все они старше 50 лет.

По данным источника URA.RU, все умершие пациенты — из Каменска-Уральского, они лежали в реанимации в третьем корпусе больницы (бывшее отделение хирургии ГБ №2), который является своеобразным «отстойником» (перед отправкой в стационар) для людей с подозрением на коронавирус. «Если диагноз подтверждается, их переводят в инфекционное отделение. Но, по практике, это те же коронавирусные больные с дыхательной недостаточностью разной степени тяжести», — говорит собеседник агентства.

Главный врач городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев не подтвердил URA.RU информацию. «Летальность, конечно, присутствует, люди болеют и, к сожалению, есть смертельные случаи, но не столько. Таких цифр нет. Но по всем вопросам вам надо обращаться в минздрав области», — прокомментировал ситуацию Соловьев.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом ушли от ответа. «Оперативный штаб ведет сводку летальных случаев, в которых основной причиной [смерти] признан COVID-19», — заявили там. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов ответил на звонок, но общаться отказался. Связаться с родственниками или знакомыми скончавшихся на момент публикации не удалось.

Между тем, по словам людей, работающих в городской больнице Каменска-Уральского, ситуация там очень тяжелая. «Мест не хватает: замглавы местной администрации вместе с мужем какие-то время лежали в коридоре, — рассказал агентству один из медработников клиники. — Многие врачи сами болеют, терапевты лежат в реанимации на кислороде. И смертей, конечно, много: пока люди сидят в очереди на КТ, бывает, по 3-4 трупа мимо них провозят».

Вместе с тем, по данным оперштаба, 10 декабря в Свердловской области скончались 14 пациентов с коронавирусом, а 11-го — 17. Кроме того, на днях URA.RU рассказывало о ситуации в больнице Верхней Пышмы. Жители этого города пожаловались на то, что, когда они ждут в очереди на КТ, мимо них возят трупы.