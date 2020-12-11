Заболеваемость COVID в Свердловской области не получается снизить

За сутки в Свердловской области нашли 401 случай заражения COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 401 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрирован 401 новый случай COVID-19 на Среднем Урале», — говорится в сообщении оперштаба. При этом 246 случаев зарегистрировали в Екатеринбурге.

Выписали за сутки 406 человек. Скончалось, по официальным данным, 16 человек. За все время пандемии в области зафиксировали 50 971 случай заражения COVID-19. В России за последние сутки нашли 28 137 новых пациентов.

Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем в ГБ №2 Каменска-Уральского. За сутки 10 декабря там скончалось 14 человек. Все они находились в отделении для тех, у кого подозревают COVID. По одной из версии, пациенты скончались от нехватки кислорода.