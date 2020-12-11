11 декабря 2020

Заболеваемость COVID в Свердловской области не получается снизить

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
За сутки в Свердловской области нашли 401 случай заражения COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 401 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрирован 401 новый случай COVID-19 на Среднем Урале», — говорится в сообщении оперштаба. При этом 246 случаев зарегистрировали в Екатеринбурге.

Выписали за сутки 406 человек. Скончалось, по официальным данным, 16 человек. За все время пандемии в области зафиксировали 50 971 случай заражения COVID-19. В России за последние сутки нашли 28 137 новых пациентов.

Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем в ГБ №2 Каменска-Уральского. За сутки 10 декабря там скончалось 14 человек. Все они находились в отделении для тех, у кого подозревают COVID. По одной из версии, пациенты скончались от нехватки кислорода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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