Алексей Текслер с сыном и женой приняли участие во флешмобе акции «Снеговики-добряки» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер слепил снеговика вместе со своей женой и сыном. Глава региона принял участие во флешмобе благотворительной акции «Снеговики-добряки».

«А вот их снеговик. Самый модный», — подписали фотографию снеговика авторы telegram-канала «Челябинск сегодня». На кадре слепленный снеговик, стоящий на лыжах, одет в шапку с помпоном, шарф в виде гирлянды и горнолыжные очки.

Участники флешмоба слепили 100 снеговиков возле ледовой арены «Трактор». В акции участвовало около 300 человек, в том числе коллективы детских садов, школ и судов. Цель мероприятия — собрать средства на помощь 1000 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих сложные диагнозы.

Фото: telegram-канал «Челябинск сегодня»