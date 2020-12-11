11 декабря 2020

Губернатор Текслер слепил снеговика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, текслер алексей, текслер миша
Алексей Текслер с сыном и женой приняли участие во флешмобе акции «Снеговики-добряки» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер слепил снеговика вместе со своей женой и сыном. Глава региона принял участие во флешмобе благотворительной акции «Снеговики-добряки».

«А вот их снеговик. Самый модный», — подписали фотографию снеговика авторы telegram-канала «Челябинск сегодня». На кадре слепленный снеговик, стоящий на лыжах, одет в шапку с помпоном, шарф в виде гирлянды и горнолыжные очки.

Участники флешмоба слепили 100 снеговиков возле ледовой арены «Трактор». В акции участвовало около 300 человек, в том числе коллективы детских садов, школ и судов. Цель мероприятия — собрать средства на помощь 1000 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих сложные диагнозы.

Фото: telegram-канал «Челябинск сегодня»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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