11 декабря 2020

Новый митрополит решит проблему с отцом Сергием, как врач. ВИДЕО

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Новый глава митрополии рассказал рецепт, как решить проблему с отцом Сергием Коллаж: URA.RU
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Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) рассказал, как решит проблему с отлученным от церкви раскольником Сергием Романовым — духовником и создателем Среднеуральского женского монастыря. Рецепт, как действовать, прозвучал в Храме на Крови в Екатеринбурге на брифинге после первого молебна отца Евгения в качестве главы митрополии. По словам владыки, он будет действовать, как доктор, врачующий больного.

«Как врач, прежде чем взять в руки скальпель или дать человеку лекарственные препараты, он очень хорошо все взвесит, проведет консилиум, — заявил владыка Евгений. — Я наблюдал за этим конфликтом со стороны, так же как остальные жители нашей страны. Смотрел, размышлял, но, поскольку меня не спрашивали, как решить эту ситуацию, то и ответов я не давал. Надо будет пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу. Знаете, бывает, удивительным образом нерешаемые проблемы Господь способен разрешить».

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Также Кульберг попросил журналистов вдумчиво подходить к этой теме. «Можно собрать горяченькое, чтобы реклама продалась, и преподнести простые вещи или человеческие отношения так, что они выглядят отношениями монстров или демонов. Надеюсь, что ваше внимание и ваш опыт поможет вам объективно видеть и излагать ситуацию, чтобы не разогревать конфликты, а способствовать нормальной человеческой жизни», — сказал владыка Евгений.

Новый глава Екатеринбургской митрополии был утвержден в начале нынешней недели. Главу митрополии в аэропорту встречали замгубернатора Павел Креков, настоятель Храма на Крови отец Максим Миняйло и председатель церковного суда митрополии, настоятель Свято-Троицкого собора отец Николай Малета. Первое заявление владыка сделал для URA.RU, признавшись, что назначение стало для него неожиданностью, а также не исключил возможности встретиться с раскольником Романовым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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