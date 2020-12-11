Новый митрополит сделал первое заявление в Екатеринбурге

Нового митрополита в аэропорту встречал замгубернатора Павел Креков Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) допускает возможность встречи с бывшим схиигуменом Сергием, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом он заявил URA.RU после прилета в Екатеринбург.

«Время покажет», — заявил митрополит Евгений, отвечая на вопрос журналиста агентства о его готовности встретиться с Сергием Романовым. Это первый в 2020 году публичный комментарий Кульберга о мятежном схигумене.

Утвержденный 8 декабря в должности митрополита Евгений также сообщил о том, что решение Священного Синода стало для него сюрпризом. «Назначение стало неожиданностью… слава Богу», — заявил Кульберг. Главу митрополии в аэропорту встречали замгубернатора Павел Креков, настоятель Храма на Крови отец Максим Миняйло и председатель церковного суда митрополии, настоятель Свято-Троицкого собора отец Николай Малета.

Новый глава Екатеринбургской митрополии был утвержден в начале нынешней недели. URA.RU сообщало, что в первый день работы на Урале новый митрополит проведет службу в Храме на Крови, а в воскресенье у него намечено совместное богослужение с бывшим главой Екатеринбургской митрополии Кириллом, который занял аналогичную должность в Казани. Ранее инсайдеры отмечали, что отставка Кирилла связана с деятельностью мятежного экс-схигумена Сергия.