Умар Кремлев озвучил план возвращения былого величия AIBA Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев стал президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). 12 декабря на конгрессе AIBA состоялись выборы руководителя организации, на которых за Кремлева проголосовало 57,6% делегатов из более, чем 150 стран. Ближайший конкурент российского функционера голландец Борис ван дер Ворст набрал в два раза меньше голосов — 30%.

Таким образом Кремлев стал третьим россиянином, который в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта, сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. Новый лидер ассоциации, представляющей бокс во всем мире, призвал к реформам структуры. «Уверен, что общими усилиями мы в самые короткие сроки сможем вернуть AIBA былое величие и доверие всех, кто заинтересован в развитии мирового спорта», — сказал Умар Кремлев.

Кремлев пообещал за полгода выплатить многомиллионные долги AIBA, накопленные предыдущими президентами. Также новый президент боксерской ассоциации планирует привлечь 50 миллионов долларов на развитие AIBA, предоставлять ежегодное финансирование национальным федерациям AIBA в размере 2 миллионов долларов, создавать академии бокса на каждом континенте. К Олимпиаде в Париже в 2024 году Кремлев рассчитывает восстановить олимпийский статус AIBA.