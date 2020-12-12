12 декабря 2020

РПЦ призвала переболевших верующих стать донорами плазмы

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Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане
Священнослужитель обратился к клирикам и прихожанам, переболевшим коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Клирики и прихожане, переболевшие COVID-19, могут стать донорами плазмы крови. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он напомнил, что переливание плазмы крови — один из наиболее эффективных методов лечения пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме. «Помочь им в этом — наш долг христианской любви», — сообщили в пресс-службе патриарха. Глава РПЦ также благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря, по окончании Божественной литургии, рассказать россиянам о возможности сдать плазму. Он разрешил разместить на приходских информационных стендах и сайтах храмов данные, необходимые для участия в кампании по сдаче плазмы.

Ранее медики заявляли, что единственным на сегодняшний день способом лечить коронавирус является переливание плазмы крови. В беседе с URA.RU доктор биологических наук, молекулярный биолог Сергей Нетесов говорил, что этот метод активно используется в ряде стран и демонстрирует хорошие результаты. Кардиолог Евгений Шляхто считает, что метод с использованием плазмы крови может быть задействован только в клинических исследованиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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