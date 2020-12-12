В России стабилизируется ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 28 080 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Это на 57 меньше, чем днем ранее. Такие данные передает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«Зафиксировано 488 летальных исходов. Из них 19,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 20 277 человек», — говорится в сообщении.
Среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом лидером остается Москва, где за сутки зафиксировали 6425 заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+3768), на третьем — Московская область (+1444).
Лидером по приросту заболевших среди регионов УрФО остается Свердловская область, где за сутки зафиксировано 389 новых случаев заболевания. За ней расположились Пермский край (+318), Челябинская область (+300), ХМАО (+234), ЯНАО (+193), Тюменская область (+173) и Курганская область (+107).
Ранее в Минздраве сообщили, когда пандемия коронавирусной инфекции подойдет к концу. По словам сотрудников ведомства, это случится тогда, когда она станет управляемой. «Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — передает слова замминистра здравоохранения Олега Гриднева
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