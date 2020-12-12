12 декабря 2020

В России стабилизируется ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
За сутки в России умерли от коронавируса 488 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 28 080 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Это на 57 меньше, чем днем ранее. Такие данные передает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Зафиксировано 488 летальных исходов. Из них 19,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 20 277 человек», — говорится в сообщении.

Среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом лидером остается Москва, где за сутки зафиксировали 6425 заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+3768), на третьем — Московская область (+1444).

Лидером по приросту заболевших среди регионов УрФО остается Свердловская область, где за сутки зафиксировано 389 новых случаев заболевания. За ней расположились Пермский край (+318), Челябинская область (+300), ХМАО (+234), ЯНАО (+193), Тюменская область (+173) и Курганская область (+107).

Ранее в Минздраве сообщили, когда пандемия коронавирусной инфекции подойдет к концу. По словам сотрудников ведомства, это случится тогда, когда она станет управляемой. «Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — передает слова замминистра здравоохранения Олега Гриднева RNS.

В центре Гамалеи 12 декабря назвали срок действия российской вакцины «Спутник V». По мнению специалистов, она будет защищать привившегося человека от новой коронавирусной инфекции около двух лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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