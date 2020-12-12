В центре Гамалеи назвали срок действия российской вакцины

Препарат российского производства на 96% гарантирует, что привитый не заболеет COVID, сказал Гинцбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» будет защищать около двух лет. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал глава разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Предположительно вакцина „Спутник V“ будет защищать около двух лет, вакцина Pfizer — 4-5 месяцев, но это нужно экспериментально проверить», — сказал Гинцбург. По его словам, препарат российского производства на 96% гарантирует, что привитый не заболеет COVID.

Ранее стало известно, что у привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» оказался разный уровень антител после вакцинации. По данным семерых привитых вакциной, уровень антител разнится от превышения нормы в четыре раза до их полной невыработки.