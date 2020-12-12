Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным

В Бурятии 31 декабря объявлено выходным днем. Из-за этого рабочий день перенесут на субботу — 26 декабря. Всего в канун Нового года будут отдыхать россияне из 23 регионов.
«[Отдыхать 31 декабря будут] Архангельская, Белгородская, Владимирская, Кировская, Костромская, Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Томская, Ульяновская, Ярославская области. Камчатский и Ставропольский края, а также Бурятия, Карелия, Крым, Мордовия, Севастополь, Татарстан, Тыва, Чувашия», — приводит ТАСС список регионов, где в последний день года объявлен выходной.
Из регионов Уральского федерального округа ни один из губернаторов не объявил 31 декабря выходным. Большинство екатеринбуржцев попросили свердловского губернатора Евгения Куйвашева присоединиться к другим 23 регионам, но он объявил его выходным только для госслужащих. Власти Челябинской области тоже не намерены дать возможность отдохнуть гражданам 31 декабря.
В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что региональные власти могут принимать решение делать 31 декабря выходным днем самостоятельно. Большинство россиян — 80% — хотели бы, чтобы 31 декабря был нерабочим, сообщает «Национальная служба новостей».
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