12 декабря 2020

Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным

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В Уральском федеральном округе 31 декабря никто отдыхать не будет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Бурятии 31 декабря объявлено выходным днем. Из-за этого рабочий день перенесут на субботу — 26 декабря. Всего в канун Нового года будут отдыхать россияне из 23 регионов.

«[Отдыхать 31 декабря будут] Архангельская, Белгородская, Владимирская, Кировская, Костромская, Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Томская, Ульяновская, Ярославская области. Камчатский и Ставропольский края, а также Бурятия, Карелия, Крым, Мордовия, Севастополь, Татарстан, Тыва, Чувашия», — приводит ТАСС список регионов, где в последний день года объявлен выходной.

Из регионов Уральского федерального округа ни один из губернаторов не объявил 31 декабря выходным. Большинство екатеринбуржцев попросили свердловского губернатора Евгения Куйвашева присоединиться к другим 23 регионам, но он объявил его выходным только для госслужащих. Власти Челябинской области тоже не намерены дать возможность отдохнуть гражданам 31 декабря.

В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что региональные власти могут принимать решение делать 31 декабря выходным днем самостоятельно. Большинство россиян — 80% — хотели бы, чтобы 31 декабря был нерабочим, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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