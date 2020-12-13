Германия вводит жесткий карантин перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела
Ангела Меркель запретит продавать в ФРГ фейерверки из-за коронавируса Фото: bundeskanzlerin.de
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ФРГ ужесточат карантин перед Новым годом. Предыдущих ограничительных мер оказалось недостаточно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совещании с премьер-министрами федеральных земель.

«Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — приводит слова Меркель ТАСС. Глава страны подчеркнула, что, несмотря на ограничения, принятые в Германии 2 ноября, заболеваемость продолжает быстро расти. Ограничительные меры будут действовать с 16 декабря по 10 января. Вакцинация в ФРГ начнется не раньше конца декабря, уточняет агентство Nation news.

На праздники власти собираются запретить продажу фейерверков, употребление алкоголя в общественных местах и даже закрыть все магазины за исключением продовольственных. Также по всей стране людям запретят собираться, а садики и школы будут закрыты.

Россиянам, в отличие от немцев, разрешат провести Новый год в кафе и ресторанах, но с одним условием. За последние сутки в России от коронавируса вылечились более 20 тысяч человек, напоминает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...