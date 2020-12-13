Германия вводит жесткий карантин перед Новым годом

Ангела Меркель запретит продавать в ФРГ фейерверки из-за коронавируса Фото: bundeskanzlerin.de

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ФРГ ужесточат карантин перед Новым годом. Предыдущих ограничительных мер оказалось недостаточно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совещании с премьер-министрами федеральных земель.

«Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — приводит слова Меркель ТАСС. Глава страны подчеркнула, что, несмотря на ограничения, принятые в Германии 2 ноября, заболеваемость продолжает быстро расти. Ограничительные меры будут действовать с 16 декабря по 10 января. Вакцинация в ФРГ начнется не раньше конца декабря, уточняет агентство Nation news.

На праздники власти собираются запретить продажу фейерверков, употребление алкоголя в общественных местах и даже закрыть все магазины за исключением продовольственных. Также по всей стране людям запретят собираться, а садики и школы будут закрыты.

Россиянам, в отличие от немцев, разрешат провести Новый год в кафе и ресторанах, но с одним условием. За последние сутки в России от коронавируса вылечились более 20 тысяч человек, напоминает RT.