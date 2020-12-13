Боярский и Стоянов раскрыли отношение к вакцине от коронавируса

Михаил Боярский еще не привился, но собирается это сделать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский актер и певец Михаил Боярский планирует сделать прививку от коронавируса, потому что видит в вакцинации единственный способ остановить пандемию. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. С коллегой согласен и артист Юрий Стоянов, который поставил вакцину еще в октябре.

«Собираюсь прививаться, отношусь к этому положительно, потому что другого средства от болезни еще не придумано», — поделился Боярский в разговоре с корреспондентом агентства. Он рассказал, что будет прививаться вместе с супругой, тогда как его сын уже вакцинировался.

Юрий Стоянов признался URA.RU, что уже привился еще 2 октября. «Настоятельно рекомендую всем вакцинодиссидентам понять, что это единственный путь. Дисциплина, вакцинация и соблюдение всех норм — тогда, возможно, за год-полтора справимся», — сказал Стоянов. Также артист посоветовал сомневающимся в необходимости вакцинации посмотреть российский сериал «Эпидемия».

Певец и наставник проекта «Голос» Валерий Сюткин в разговоре с корреспондентом агентства признался, что пока не планирует делать прививку от коронавируса. «Пока что я очень занят проектами, поэтому мне некогда вакцинироваться. Между первой и второй вакциной требуется вести достаточно бережный образ жизни, а у меня сейчас сплошные съемки. Хоть и с мерами безопасности, но контактов много», — говорит музыкант. Он отметил, что вернется к этому вопросу в январе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать в стране вакцинацию от коронавируса. Прививать россиян будут препаратом «Спутник V» в два этапа: с разницей в 21 день вводится два компонента. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца 2020 года в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины, передает агентство Nation News.