Стас Решетников (Reeflay) и покойная Валентина Фото: скриншот с YouTube, End Reeflay

Гости стримеров обязательно должны подготовиться к трансляции, если не хотят попасть в плохую ситуацию, как с Mellstroy и Reeflay. Есть несколько важных правил посещения стрима, рассказал URA.RU блогер из ХМАО Эрик Аванесян с канала SetPos STREAM.

«Девушки и парни, которые туда приходят, должны как минимум посмотреть, что происходило на предыдущих стримах, чтобы ожидать, что там будет и понимать, как реагировать. <…> Нужно заранее смотреть, куда они идут, заранее узнавать, что они там будут делать, и быть готовым к тому, что может произойти», — дал инструкцию Аванесян.

Блогер объясняет, что трэш-стримы подобны вечеринкам, на них происходит примерно то же самое. Единственное отличие — наличие камеры, транслирующей все в Сеть. Именно поэтому создавать новые законы для регулирования стримеров — это лишнее, считает автор канала SetPos STREAM. Сфера стриминга может начать саморегулироваться. «После того, как это все озвучилось, на мой взгляд, сейчас никто не будет делать так (как Mellstroy и Reeflay)», — говорит Аванесян.

Многие интернет-ресурсы регулируют контент, содержащий насилие, и без вмешательства властей. Тем не менее, в Госдуму уже внесен законопроект, ужесточающий понятие оскорбления, которое коснется и стримеров тоже, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«В Государственной думе находится законопроект, внесенный нами с [сенатором] Андреем Турчаком, он устанавливает ответственность за оскорбление в том числе и в сети Интернет. Под оскорблением мы предлагаем понимать не только унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме, но и в иной, нарушающей общепринятые нормы морали и нравственности», — поясняет Хинштейн. Он уверен, что действия таких стримеров, как Mellstroy и Reeflay как раз попадут под эту новую норму.

В начале декабря на стриме блогера Reeflay погибла его подруга, которую стример выгнал на улицу в нижнем белье. Молодого человека арестовали, напоминает RNS . Стример Mellstroy стал широко известен после того, как в октябре сильно избил девушку в прямом эфире, ударив ее несколько раз головой об стол. В отношении него также возбудили уголовное дело.