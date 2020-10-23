На блогера Mellstroy возбудили уголовное дело за избиение девушки

Против стримера Андрея Бурима (Mellstroy) возбудили уголовное дело за избиение девушки. За тем, как блогер причинял ей вред, следили 70 тысяч человек.
«Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, <…> более двух раз ударил лицом о поверхность стола», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Москва». Девушка в результате ударов получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы шейного и грудного отделов позвоночника.
Дело возбудили по статье «Побои». Бурим находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что Mellstroy разбил лицо блогеру из Челябинска Алене Ефремовой в прямом эфире. При этом сам блогер оправдал свое поведение сдавшими нервами. Чемпион России по бодибилдингу, мастер спорта Павел Гец вызвал стримера на поединок «по правилам ММА». Он заявил, что любой нормальный мужчина вступился бы за девушку, пишет телеканал 360.
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