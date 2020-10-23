На блогера Mellstroy возбудили уголовное дело за избиение девушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Тюмень, уголовное дело, прокуратура тюменской области
Уголовное дело возбудили по статье «Побои» Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Против стримера Андрея Бурима (Mellstroy) возбудили уголовное дело за избиение девушки. За тем, как блогер причинял ей вред, следили 70 тысяч человек.

«Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, <…> более двух раз ударил лицом о поверхность стола», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Москва». Девушка в результате ударов получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы шейного и грудного отделов позвоночника.

Дело возбудили по статье «Побои». Бурим находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Mellstroy разбил лицо блогеру из Челябинска Алене Ефремовой в прямом эфире. При этом сам блогер оправдал свое поведение сдавшими нервами. Чемпион России по бодибилдингу, мастер спорта Павел Гец вызвал стримера на поединок «по правилам ММА». Он заявил, что любой нормальный мужчина вступился бы за девушку, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...