Жену полковника-миллиардера штрафуют за арестованный подарок

Подарок гражданского супруга в виде Mercedes S-класса даже после конфискации доставляет неприятности Марине Семыниной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Гражданская супруга осужденного за получение взятки экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина вынуждена платить штрафы и налоги за арестованный у нее автомобиль Mercedes S-класса стоимостью более 5 млн рублей. При этом у транспортного средства уже давно новый владелец.

Суд арестовал Mercedes Семыниной в 2017 году по ходатайству СКР, посчитав, что она получила машину от Захарченко в подарок. Позже транспортное средство передали в территориальное управление (ТУ) Росимущества Москвы, пишет «Коммерсант.» «В феврале прошлого года иномарку впервые выставили на торги по ее оценочной стоимости в 5,4 млн руб., но из-за отсутствия заявок цену пришлось снизить», -пишет газета,уточнив, что новым владельцем автомобиля стал гендиректор ООО «Премьер» Александр Митрошин.

С тех пор Семынина получила больше десятка штрафов ГИБДД. В конце года от бывшей возлюбленной полковника потребовали заплатить еще и внушительный транспортный налог за мощную иномарку. «Ей пришлось оплатить уже 250 различных финансовых претензий, предъявленных новому владельцу иномарки, на общую сумму более 350 тысяч рублей», — рассказывают адвокаты подруги осужденного полицейского. Найти нарушителя самостоятельно они не смогли и разослали жалобы руководству МВД, Генпрокуратуры и даже в администрацию президента РФ, в которых сообщили, что новый собственник автомобиля умышленно организовал покупку так, чтобы получить возможность безнаказанно нарушать правила движения.

Экс-полковника МВД Захарченко арестовали осенью 2016 года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере — в 1,5 млрд рублей. Во время обыска в его квартире обнаружили 8,5 млрд рублей. В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 118 млн рублей. Мужчина содержался в тюрьме в Мордовии, но в марте 2020 года его перевели в Москву, пишет агентство Nation News.