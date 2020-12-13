В Челябинскую область идут сильные снегопады

В Челябинской области к 17 декабря юго-западный ветер принесет обильные снегопады. Об этом URA.RU сообщили синоптики сайта «Гисметео».
«В начале недели, с 14 по 16 декабря, жителей Челябинска ожидает облачная погода с прояснениями, к 17 декабря в регион придут обильные снегопады. До конца недели может выпасть до 10-15 см осадков», — уточнили URA.RU синоптики.
Дневные температуры останутся по-зимнему комфортными, около 5-8 градусов ниже нуля. Ночные температуры до 18 декабря будут колебаться около 10-18 градусов мороза, к 20 декабря ожидаются заморозки до минус 26 градусов.
В ночь на 15 декабря в низинах и западных районах Челябинской области также ожидаются 26-градусные морозы. Ветер западный 3-8 метров в секунду порывами до 14 метров в секунду.
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