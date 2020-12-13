Губернатор Куйвашев обсуждает с Москвой новые COVID-ограничения

Евгений Куйвашев примет участие в ВКС с главами других регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в ВКС с главами других регионов о мерах противодействия распространению коронавируса. Совещание запланировано на вторник, 15 декабря, сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора.

«В ходе совещания, в котором, как ожидается, примет участие мэр Москвы Сергей Собянин, вероятнее всего, обсудят ограничения накануне праздников», — сообщил инсайдер. В график работы главы региона на предстоящую неделю также входит прием граждан в режиме ВКС (он пройдет в понедельник). В четверг запланировано заседание правительства Свердловской области. В течение недели пройдут совещания, направленные на противодействие незаконному обороту промышленной продукции, противодействию коррупции.

Наиболее важным событием недели станет прямая линия президента Владимира Путина, намеченная на четверг. Предполагается, что за ходом конференции губернатор Евгений Куйвашев и его заместители будут следить лично. Также ожидается, что глава региона примет участие в заседании антинаркотической комиссии. Она намечена на пятницу.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, 16 ноября, раскритиковал губернаторов за то, что они перекладывают обязанности по борьбе с наркотиками на своих подчиненных. Глава государства назвал это «попытками спрятаться за чужой спиной».