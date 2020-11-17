19 губернаторов, которых Путин обвинил в «попытках спрятаться»

Владимир Путин напомнил о персональной ответственности каждого губернатора за антинаркотическую политику в регионе Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, 16 ноября, раскритиковал губернаторов за то, что они перекладывают обязанности по борьбе с наркотиками на своих подчиненных. Глава государства назвал это «попытками спрятаться за чужой спиной». Как выяснило URA.RU, список таких глав субъектов состоит минимум из 19 чиновников. Среди них есть и уральцы.

На совещании Владимир Путин подвел итоги стратегии антинаркотической политики, которая действовала с 2010 по 2020 год. Глава государства сообщил, что за это время в стране больше чем на четверть снизилось количество зарегистрированных наркоманов — 673 тысяч до 478 тысяч. В то же время за девять месяцев 2020 года было выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений, аналогичный показатель прошлого года — 145 тысяч. А из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ.

Президент дал новые вводные по борьбе с наркотиками Фото: Kremlin.ru

«Наша задача — повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно. Именно на это должна быть нацелена новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года, проект которой мы сегодня с вами рассмотрим», — сказал Путин.

Отдельно президент остановился на роли губернаторов в борьбе с наркоторговлей. Путин напомнил, что за ними закреплены полномочия руководителей региональных антинаркотических комиссий. Однако на деле главы субъектов нередко перекладывают свои обязанности на другие должностные лица, заметил российский президент. «Такая практика — уважаемые коллеги, обращаюсь к вам, — а по сути, попытка спрятаться за чужой спиной, абсолютно недопустима, — сказал Путин.

— Еще раз напоминаю о персональной, личной ответственности глав регионов за координацию всей антинаркотической деятельности.

И прошу полномочных представителей президента России в федеральных округах держать этот вопрос под постоянным контролем».

Журналист URA.RU изучил работу комиссий за 2020 год во всех 85 субъектах России. Выяснилось, что критика, которую высказал Путин, касается как минимум 19 губернаторов. Судя по опубликованным протоколам заседаний за 2020 год, они либо вообще не ходили на заседания комиссий, делегируя свое председательство заместителям, либо посещали их частично.

Список глав, пропускающих заседания комиссий:

Евгений Куйвашев (Свердловская область) — не был ни на одном из трех заседаний, прошедших 16 марта, 10 июня, 13 августа;

Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — не был ни на одном из трех заседаний (18 марта, 10 июня, 30 сентября)

Вадим Шумков (Курганская область) — не был ни на одном из двух заседаний (25 марта, 25 июня)

Сергей Собянин (Москва) — не был ни на одном из трех заседаний (19 марта, 25 июня, 21 сентября;

Андрей Бочаров (Волгоградская область) — не был ни на одном из трех заседаний (24 марта, 22 мая, 25 августа)

Дмитрий Миронов (Ярославская область) — не был ни на одном из трех заседаний (18 марта, 27 мая, 25 августа)

Алексей Цыденов (Бурятия) — не был ни на одном из трех заседаний (23 марта, 10 июня, 22 сентября)

Алексей Островский (Смоленская область) — не был ни на одном из двух заседаний (10 июля и 30 сентября)

Игорь Кобзев (Иркутская область) — был на одном из трех заседаний (24 марта, 21 мая, 19 августа)

Александр Дрозденко (Ленинградская область) — был на одном из трех заседаний (20 марта, 2 июня, 25 августа)

Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область) — был на одном из трех заседаний (23 марта, 25 июля, 26 августа)

Валерий Лимаренко (Сахалинская область) — был на одном из трех заседаний (13 марта, 30 июня, 30 сентября)

Сергей Цивилев (Кемеровская область) — был на двух из трех заседаний (24 марта, 29 мая, 18 сентября).

Александр Бречалов (Удмуртская республика) — присутствовал на одном из трех заседаний (20 марта, 30 апреля, 7 сентября)

Олег Кувшинников (Вологодская область) — был на одном из трех заседаний (25 марта, 25 июня, 22 сентября)

Андрей Воробьев (Московская область) — на сайте комиссии удалось найти новость об одном заседании 16 октября, на котором губернатора не было.

Александр Осипов (Забайкальский край) — не был на единственном заседании 23 марта

Андрей Чибис (Мурманская область) — был на двух из трех заседаний (23 марта, 30 июня, 16 сентября)

Александр Беглов (Санкт-Петербург) — был на двух из трех заседаний (26 марта, 3 июля, 23 сентября).

Если верить доступным протоколам заседаний, не пропускали совещания комиссий, о которых известно, не менее 13 губернаторов. Однако среди них есть и такие, кто за текущий год провел лишь по одному заседанию. Поэтому статистика еще может быть скорректирована.

Главы регионов, не пропускавшие заседаний комиссий:

Николай Любимов (Рязанская область) — был на всех трех заседаниях (17 марта, 30 июня, 15 сентября)

Артур Парфенчиков (Карелия) — был на всех трех заседаниях (19 марта, 29 мая, 19 августа)

Бату Хасиков (Калмыкия) — был на всех трех заседаниях (31 марта, 30 июня, 30 сентября)

Антон Алиханов (Калининградская область) — был на всех трех заседаниях (26 марта, 11 июня, 10 сентября)

Валентин Коновалов (Хакасия) — был на всех трех заседаниях (10 марта, 21 мая, 2 сентября)

Андрей Травников (Новосибирская область) — был на всех трех заседаниях (16 марта, 17 июня, 21 сентября)

Алекасандр Богомаз (Брянская область) — был на обоих заседаниях (24 марта, 16 июня)

Игорь Бабушкин (Астраханская область) — был на обоих заседаниях (23 июня и 11 сентября)

Владимир Солодов (Камчатский край) — был на обоих заседаниях, которые прошли после его назначения в регион (20 марта, 22 июля, 21 октября)

Михаил Дегтярев (Хабаровский край) — был на обоих заседаниях, которые прошли после его назначения в регион (25 августа и 5 ноября)

Владимир Уйба (Коми) — был на единственном заседании, которое прошло после его назначения в регион (30 июня)

Игорь Васильев (Кировская область) — был на единственном заседании 20 марта

Дмитрий Азаров (Самарская область) был на единственном заседании 27 марта.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, работая в регионе со 2 апреля, еще не успел провести заседаний комиссии. Еще о 52 губернаторах информации нет. На официальных порталах субъектов либо не размещены протоколы заседаний, либо в них отсутствует информация о том, кто председательствовал на заседаниях.

Источник URA.RU в сфере борьбы с наркоторговлей сообщил URA.RU, что региональные антинаркотические комиссии «обладают большой властью и авторитетом» в субъектах: «В случае выявленных нарушений, они, например, могут принимать решения даже о закрытии торговых центров». А результатом неактивного участия губернаторов в работе таких структур становится несогласованность действий между органами власти в регионах, добавил руководитель центра социальной адаптации наркозависимых «Выход Здесь» Теодорас Зазаев.

Губернаторам предстоит ответить на новые вызовы в борьбе с наркоторговлей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«При отсутствии губернаторов пропадает некий агрегатор, который бы систематизировал работу, — объяснил Зазаев. — Особенно это касается психического и психологического выздоровления наркозависимых. Такая работа не вполне ложится в область медицины. В результате, процесс выздоровления наркозависимых подвисает».

Руководитель движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов добавил, что координирующая роль губернаторов особо актуальна в условиях постоянно меняющегося наркорынка. «Дети начинают употреблять наркотики с 11-12 лет, наркомания молодеет. Если раньше в ходу был героин, то в 2010-х годах появились синтетические наркотики, сейчас к ним присоединилась аптечная наркомания», — сообщил Полозов. — МВД может задерживать людей, которые распространяют наркотики. А губернаторы могут обезопасить жителей, собирая статистику, организуя форумы, объединяя НКО».