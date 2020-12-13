Генконсул США покинула Екатеринбург

Генконсульство США в Екатеринбурге в настоящее время работает на «удаленке» из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий дипломатическому ведомству. Ранее СМИ сообщали о грядущем закрытии Генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Но, по словам собеседника URA.RU, отъезд консула не связан с этим фактом: каждый год сотрудники консульства, являющиеся гражданами Соединенных Штатов, уезжают на рождественские каникулы домой.

Однако, по данным источника агентства, отъезд произошел раньше, чем обычно. «В 2020 году ситуация осложнена пандемией коронавируса. Возможно, поэтому отъезд произошел раньше», — предполагает собеседник. Другой источник агентства уточнил, что Эмили Сторроу находится в отпуске, при этом ее полномочия не завершены.

Ранее « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники сообщил, что Госдеп США рассматривает возможность закрытия Генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. По версии издания, американцы прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом, кроме того, визовое обслуживание россиян давно ограничено.

В консульском отделе екатеринбургского диппредставительства URA.RU предложили подготовить официальный запрос, и направить его по электронной почте. После того, как это было сделано, с сервера консульства пришел автоматический ответ с предложением переадресовать письмо в Посольство США в РФ.

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов в беседе с корреспондентом заявил, что не располагает никакой официальной информацией о возможном закрытии Генконсульства США на Урале.