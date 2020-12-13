Экс-губернатор Кобылкин получил почетный статус в ЯНАО

Дмитрий Кобылкин стал почетным гражданином Ямала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин получил звание почетного гражданина округа. Такое решение принял действующий глава региона Дмитрий Артюхов. Говоря о причинах вручения награды, он пояснил, что на посту губернатора Кобылкин научил свою команду, куда входил и сам Артюхов, «смотреть на любой вопрос глазами простого человека».

Присвоение звания приурочено к 90-летию ЯНАО. «Из 90 юбилейных лет восемь мне посчастливилось быть губернатором Ямала, это одни из самых счастливых лет моей жизни. Благодарен всем!» — сказал Кобылкин на церемонии вручения награды в здании окружного правительства. Представлял его присутствующим сам Артюхов.

Помимо Кобылкина, звания почетного гражданина ЯНАО удостоились председатель общественной организации «Женщины Муравленко» Валентина Полынова и директор школы №4 Губкинского Тамара Полякова. Первый губернатор округа Юрий Неелов получил медаль «За преданность Ямалу».

Дмитрий Кобылкин начал работать в ЯНАО в 1993 году. Спустя девять лет началась его политическая карьера — Кобылкин получил пост в администрации Пуровского района. В начале 2010 года чиновника избрали губернатором Ямала, он занимал этот пост следующие восемь лет. В мае 2018 года Кобылкин стал министром природных ресурсов РФ, а губернаторское кресло занял Дмитрий Артюхов.

9 ноября президент России Владимир Путин освободил Кобылкина от должности главы Минприроды. Экс-министр занял пост в руководстве «Единой России».