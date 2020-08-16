Александр Репин хочет через суд зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который является рублевым миллиардером, хочет через суд зарегистрироваться в качестве кандидата в губернаторы Пермского края. Репин 17 августа записал видеобращение, где сообщил о том, что подал соответствующее заявление.

«Я подал заявление в суд на восстановление меня в качестве кандидата в губернаторы. Уверен, что заслуженный строитель […] не может не заслужить уважение у членов партии „Единая Россия“», — сообщил Репин. При этом в картотеках судов региона данные о подобном заявлении пока отсутствуют.

Сын Репина Сергей рассказал URA.RU, что они надеялись, что краевая избирательная комиссия передумает и все-таки зарегистрирует его отца кандидатом в губернаторы. Именно этим, по его словам, обусловлено столь позднее обращение в суд (Репина не зарегистрировали кандидатом в губернаторы региона 4 августа). URA.RU направило запрос в краевую избирательную комиссию с просьбой прокомментировать заявление Репина.

О том, что Репин не сможет стать кандидатом стало известно еще 31 июля, когда прошло заседание рабочей группы крайизбиркома. Там выяснилось, что Репин сдал в комиссию шесть недействительных подписей муниципальных депутатов. Соответственно, он не смог заручиться поддержкой депутатов из 35 муниципалитетов.