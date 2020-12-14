Центробанк России выпустит монеты в честь Екатеринбурга

Банк России в 2021 году выпустит памятную монету, посвященную Екатеринбургу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) свердловского правительства.
«Советом директоров Банка России принято решение о выпуске в 2021 году в серии „Города трудовой доблести“ памятной монеты из недрагоценных металлов „Екатеринбург“», — цитирует ДИП официальное сообщение Центробанка. Памятная монета номиналом 10 рублей будет выпущена тиражом до пяти миллионов штук.
Екатеринбург и Нижний Тагил получили звание «Город трудовой доблести» в июле 2020 года. Статус присваивается за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, и проявление массового трудового героизма.
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