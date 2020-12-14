Пандемия коронавируса в России идет на спад

В России за последние сутки зафиксировано 27 328 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба. Днем ранее в РФ заразились 28 080 россиян.
«За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни», — уточняют в оперштабе. Также за сутки скончались 450 человек, еще 18 562 пошли на поправку.
Лидером по числу зараженных, как и прежде, остается Москва — там подтвердили 5874 случая заболевания. На втором месте Санкт-Петербург с 3771 новым случаем. Замыкает тройку лидеров Подмосковье с 1484 зараженными.
Среди регионов УрФО больше всего новых инфицированных нашли в Свердловской области (+397). Далее следуют Пермский край (+316), Челябинская область (+303), ХМАО (+230) и ЯНАО (+195). В Тюменской области подтвердились 176 случаев, а в Курганской — 105.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что стабилизация ситуации — сигнал о том, что РФ вышла на плато по коронавирусу. «Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать», — уточнил он в разговоре с РИА «Новости».
Ранее заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова сообщила, что коронавирус представляет наибольшую опасность для тех, у кого есть сахарный диабет. Также в группе риска находятся люди пожилого возраста, больные ожирением, пациенты с аутоиммунными эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой недостаточностью и гиперпаратиреозом.
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