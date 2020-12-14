Минздрав: для кого коронавирус смертельно опасен

Коронавирус может без усилия проникать в организм больных диабетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Больные диабетом наиболее уязвимы перед коронавирусом. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России — директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

«Заболевание сахарный диабет сопровождается высоким содержанием сахара в крови. Вирус SARS-CoV-2 „с удовольствием“ подпитывается глюкозой и активно проникает в клетки», — сказала Шестакова. По ее словам, у диабетиков ослаблена иммунная защита от вирусов, что также повышает их уязвимость в период пандемии. В итоге коронавирус и другие инфекции могут привести к коме. Отмечается, что в результате пандемии смертность среди людей больных диабетом увеличилась на 20%.

Также в группе риска находятся люди пожилого возраста, больные ожирением, пациенты с аутоиммунными эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой недостаточностью и гиперпаратиреозом. Шестакова рекомендовала людям с хроническими заболеваниями находится на постоянной связи со своим лечащим врачом. соблюдать все меры профилактики.

Детский фонд ООН и Всемирная организация здравоохранения предупредили об опасности инфицирования COVID-19 почти 1,8 миллиарда человек в мире из-за проблем с водой в больницах, передает агентство Nation News. Они считают, что нехватка воды сродни отсутствию средств защиты. В России сейчас только три региона с неудовлетворительной ситуацией по распространению инфекции. В светло-красной зоне — Дагестан, Крым, Брянская область.