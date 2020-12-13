В Кургане капитально отремонтируют главный рынок города

В реконструкцию Курганского центрального рынка направлено более 20 млн рублей. В главном торговом зале уже установлены металлические балки, объект подключат в природному газу. Информация о закупках в рамках капремонта здания рынка размещена в системе СБИС.
Одни из последних закупок касаются покраски стен, потолков, металлических конструкций. Также АО «Курганский центральный рынок» заказало проект объекта капитального строительства. Акцент в нем сделан на подключение к газу.
В здании проведены демонтажные работы на первом и нулевом этажах. Вывезено 467 тонн разобранных конструкций — стен, потолков, перегородок. Заказчик заказал большое количество керамической плитки. Она появится на обоих этажах. В здании рынка монтируется система видеонаблюдения. Она будет состоять из 10 видеокамер, подключенных к коммутатору служебной связи. Ранее администрация рынка разработала дизайн логотипа рынка и бренд-бук.
АО «Курганский центральный рынок» в этом году провело рекордное количество закупок — 38 на сумму свыше 20 млн рублей. В прошлом году компания организовала 9 процедур на 2,5 млн рублей. Доходы рынка за 2019 года составили 67 млн рублей, чистая прибыль — 4,2 млн рублей.
Акционерным обществом сейчас управляет ООО «Новый рынок», владельцами которого являются бизнесмены Андрей Попов, Вадим Артюхов и Максим Муравский. Это же общество занимается реконструкцией Некрасовской ярмарки, где спорят из-за павильона экс-главаря ОПГ «Локомотив» Дмитрия Попова.
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