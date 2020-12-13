13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В Кургане капитально отремонтируют главный рынок города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция городских рынков. Курган , продавцы, торговля, центральный рынок, реконструкция
В Кургане начали ремонтировать здание рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В реконструкцию Курганского центрального рынка направлено более 20 млн рублей. В главном торговом зале уже установлены металлические балки, объект подключат в природному газу. Информация о закупках в рамках капремонта здания рынка размещена в системе СБИС.

Одни из последних закупок касаются покраски стен, потолков, металлических конструкций. Также АО «Курганский центральный рынок» заказало проект объекта капитального строительства. Акцент в нем сделан на подключение к газу.

В здании проведены демонтажные работы на первом и нулевом этажах. Вывезено 467 тонн разобранных конструкций — стен, потолков, перегородок. Заказчик заказал большое количество керамической плитки. Она появится на обоих этажах. В здании рынка монтируется система видеонаблюдения. Она будет состоять из 10 видеокамер, подключенных к коммутатору служебной связи. Ранее администрация рынка разработала дизайн логотипа рынка и бренд-бук.

АО «Курганский центральный рынок» в этом году провело рекордное количество закупок — 38 на сумму свыше 20 млн рублей. В прошлом году компания организовала 9 процедур на 2,5 млн рублей. Доходы рынка за 2019 года составили 67 млн рублей, чистая прибыль — 4,2 млн рублей.

Акционерным обществом сейчас управляет ООО «Новый рынок», владельцами которого являются бизнесмены Андрей Попов, Вадим Артюхов и Максим Муравский. Это же общество занимается реконструкцией Некрасовской ярмарки, где спорят из-за павильона экс-главаря ОПГ «Локомотив» Дмитрия Попова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...