13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В курганском городе появились православные граффити. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Цуканова Николая и врио губернатора Шумкова Вадима в Далматовский монастырь. Шадринск, храм, мужской монастырь, далматово
В Далматово расположен мужской монастырь, основанный в 1644 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Православные граффити появились на улицах города Далматово Курганской области. Сделать селфи на их фоне считается доброй приметой, сообщает пресс-служба главы региона.

«„Рождества Христово“, „Городу Далматову дает начало служняя слобода“ и „Николаевская церковь“ расположены на „гостевом маршруте“, который является туристической осью одного из старейших городов нашего региона», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы губернатора, это самые большие граффити в Курганской области. Их сделали по инициативе горожан, которую поддержали районные власти.

Над граффити работали профессиональные художники из Свердловской и Тюменской областей. Они выполнены специальными красками, устойчивыми к погодным изменениям и выцветанию.

«С учетом исторической составляющей нашего города решили попробовать вот такую форму — православные граффити», — заявил заместитель главы района по ЖКХ Илья Воротников. Он обратил внимание, что помимо этого в городе происходят и другие изменения. Например, обновляется уличное освещение, ремонтируются дороги и тротуары, благоустраиваются общественные территории.

Город Далматово известен в первую очередь благодаря расположенному в нем мужскому монастырю, который ежегодно посещают тысячи паломников. Монастырь основан в 1644 году, является объектом культурного наследия федерального значения, он участвовал в конкурсе по выбору символа России.

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

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