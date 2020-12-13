В Тюмени нашли замену самому богатому районному прокурору

Артем Шмыков сменил Вячеслава Рузанова на должности прокурора Уватского района Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Уватском районе (Тюменская область) прокурором назначен Артем Шмыков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Этот пост силовик будет занимать пять лет.

«Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Шмыков Артем Владимирович назначен на должность прокурора Уватского района сроком на пять лет», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Артему Шмыкову 40 лет. Родом он из Курганской области. В последнее время он работал прокурором отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тюменской области. До этого занимал ряд должностей в соседнем ХМАО.

Пост прокурора в Уватском районе освободился после недавней отставки Вячеслава Рузманова. Как URA.RU сообщало ранее, именно эта должность особенно привлекательная для силовиков. Дело в том, что район приравнен к местностям на Крайнем Севере, а значит, зарплаты там умножаются на «северный» коэффициент.