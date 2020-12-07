В тюменской прокуратуре освободилась ВИП-должность

Прокурор Уватского района Вячеслав Рузманов ушел в отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокурор Уватского района Тюменской области Вячеслав Рузманов ушел в отставку. По сообщениям инсайдеров агентства, в среде силовиков эта должность относится к категории VIP, поскольку Уватский район — единственный муниципалитет Тюменской области, в котором условия проживания приравнены к Крайнему Северу, с соответствующими льготами и надбавками к зарплате.

«Вячеслав Рузманов ушел в отставку. Исполняющим обязанности прокурора Уватского района назначен Федоренко Руслан Игоревич», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Там уточнили, что нового главу прокуратуры Уватского района должны назначить в Генеральной прокуратуре. По словам источника агентства, близкого к силовым структурам, за освободившуюся должность уже началась серьезная борьба.

«В Уватском районе есть северные надбавки. Примерно такие же, как в соседнем ХМАО. Поэтому у живущих там выше зарплата, чем у других тюменцев, и больше льгот. Сотрудников прокуратуры это тоже касается. Фактически, прокурор Уватского района зарабатывает примерно столько же, сколько прокурор всей Тюменской области», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что заместителем мэра Тюмени Руслана Кухарука назначен крупный экс-силовик Петр Вагин. Он будет курировать два департамента: безопасности жизнедеятельности и потребительского рынка.