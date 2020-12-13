В Челябинске на два года закроют один из центральных мостов

Ленинградский мост в Челябинске полностью закроют на два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на два года собираются закрыть Ленинградский мост — одну из важнейших транспортных артерий города. Работы начнутся весной 2021 года, рассказал на брифинге 14 декабря министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

«Сейчас подрядчик начнет изготавливать железобетонные изделия для ремонта. Следующей весной он начнет демонтаж моста и сбор новой конструкции. Мост планируется сдать в течение двух лет. Возможно, его часть может быть открыта раньше, но обещать не буду», — уточнил Нечаев.

«Мы ранее уже заявляли о том, что когда закончим развязку на Братьев Кашириных, то приступим к реконструкции Ленинградского моста. Сейчас мы получили на эти цели федеральное финансирование. Теперь нам предстоит пройти ряд процедур от подготовки строительной документации до проведения конкурса и выбора подрядчика», — заявил URA.RU вице-губернатор Сергей Шаль.

Объезд закрытого Ленинградского моста будет осуществлен по автодороге «Меридиан» либо новой развязке Кашириных-Российская. После ремонта мост будет расширен до шести полос.

Ленинградский мост был построен еще в военные годы. Он соединяет два берега реки Миасс.