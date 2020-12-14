Депутат пригрозил иском спикеру свердловского заксобрания

Алексей Коробейников готов обратиться в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников заявил URA.RU о нарушении своих трудовых прав в областном парламенте. Ровно две недели назад он написал заявление на имя спикера Людмилы Бабушкиной о сложении полномочий председателя мандатной комиссии и зампреда комитета по региональной политике, однако, вопреки нормам ТК РФ, оно осталось без рассмотрения.

По словам Алексея Коробейникова, освободить его от занимаемых должностей должно было заксобрание. «Указанный вопрос не был включен в повестку заседания 8 декабря 2020 года. 14 декабря истек 14-дневный срок со дня моего официального предупреждения о сложении полномочий», — написал депутат в очередном обращении к спикеру. Он просит включить вопрос об освобождении его от упомянутых должностей по собственному желанию в повестку заседания 22 декабря 2020 года. В противном случае намерен оспаривать нарушение своих трудовых прав в суде.

«В отношении Алексея Коробейникова имеется представление прокуратуры о снятии с должности [за неверное декларирование доходов]. Прокуратура заняла жесткую позицию — нам направлено уже второе представление. Оно приоритетно, его на своем заседании рассмотрит комиссия [по контролю за достоверностью сведений о доходах], а затем законодательное собрание. Моя личная позиция в данном случае не играет роли», — прокомментировала URA.RU Людмила Бабушкина.

Ранее прокуратура посчитала, что депутат неверно продекларировал свои доходы, и потребовала от заксобрания устранить нарушения. Людмила Бабушкина подняла вопрос о наказании народного избранника, с которым они избирались от одного избирательного округа, путем лишения одной из должностей в парламенте. «Вся информация о принадлежащем мне на праве собственности имуществе, а также доход, полученный от его использования, ежегодно и в установленный законом срок мною декларировалась и предоставлялась в рамках декларационной компании в профильную комиссию заксобрания, а также в Федеральную налоговую службу», — констатировал Алексей Коробейников. Однако, чтобы избежать дальнейших разногласий, Алексей Коробейников принял решение оставить оба поста.