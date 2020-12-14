14 декабря 2020

В тюменском вузе придумали, как помочь студентам с работой

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Выпускников ТюмГУ будут устраивать на работу с помощью Центра карьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский государственный университет будет помогать выпускникам в поисках работы с помощью вузовского Центра карьеры. О принципах его работы врио ректора вуза Иван Романчук рассказал во время выставки «ВУЗПРОМЭКСПО». Также ТюмГУ презентовал там два собственных инновационных проекта.

«Центрам карьеры вузов сейчас приходится работать в ситуации нескольких перекрестных вызовов. Часть функций попадает в ситуацию жесткой конкуренции с рынком. Часть — станет окончательно неэффективна, если как можно скорее не начать использовать новые технологии», — пояснил Романчук во время своего выступления на форуме.

Он отметил, что современный Центр карьеры должен представлять собой автоматизированную коммуникативную площадку по карьерным вопросам, адаптированную для молодежи. Включающую в себя чат с ботом-наставником, прямые контакты с работодателем, встроенное дополнительное обучение, отслеживание своих достижений и систему геймификации.

На выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» ТюмГУ также представил два собственных проекта: симулятор для операторов дронов, разработанный поисковой лабораторией «АгроБиоИТ» института X-BIO и комплекс оборудования для индентификации фитопатогенов с использованием таких технологий, как гиперспектральная съемка, машинное зрение и обучение. Данный комплекс считается ключевым элементом научно-технического проекта НОЦ «Разработка технологии фитосанитарного мониторинга в лесном и сельском хозяйстве».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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