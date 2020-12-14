Путин думает над особой защитой учителей в пандемию

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин согласен, что учителям в пандемию необходимо страхование Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин согласился, что учителям во время пандемии необходим особый вид страхования. Президент также отметил, что преподавателей нужно вакцинировать.

«Надо просто, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно совершенно, что надо делать, это надо вакцинировать наших педагогов, причем и в школе, и в высшей школе. Они включены в зону риска, и вакцинация в стране, а вакцина уже поступает во все регионы РФ», — сказал президент на социальном форуме партии «Единая Россия», его слова передает РИА «Новости». Путин также добавил, что педагогический состав и медработники будут вакцинироваться в числе первых.

Ранее сообщалось, что первыми, кто получил вакцины, оказались учителя, врачи и соцработники. Следующими будут вакцинировать сотрудников МФЦ, а также работников культуры, торговли и услуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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