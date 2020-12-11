Собянин раскрыл, кто следующий в очереди на вакцинацию

В Москве открыли запись на вакцинацию от коронавируса для граждан, относящихся к новым группам риска. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
«Как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска», — говорится в сообщении. К этой категории отнесли сотрудников МФЦ, а также работников культуры, торговли и услуг. Отмечается, что люди, относящиеся к данным сферам, в случае заболевания могут представлять серьезную угрозу для общества. Первыми, кто получил вакцины оказались учителя, врачи и соцработники.
Вакцинация в регионах начнется не позднее 13 декабря. Как сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, до конца февраля 2021 года в гражданском обороте появится примерно 6,9 млн доз. Она также призвала не останавливать вакцинацию в период январских праздников, передает «Национальная служба новостей».
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