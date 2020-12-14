«Аэрофлот» перестанет пускать часть пассажиров на борт в пандемию. Условие

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Споттинг в аэропорту
Пассажиры с противопоказанием к маскам допускаться на борт не будут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

«Аэрофлот» ужесточил контроль за соблюдением масочного режима. Теперь пассажиры, которые не могут носить маски по медицинским показаниям, на борт самолета допускаться не будут.

«Авиакомпания напоминает, что пассажиры должны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Снимать маску во время полета разрешается только во время еды или для того, чтобы заменить средство защиты.

«Аэрофлот» выбрал жесткую позицию по отношению к тем, кто отказывается по каким-то причинам использовать индивидуальное средство защиты. Нарушитель перестанут пускать на рейсы.

Ученые выяснили, как разные маски защищают от коронавируса. Лучшей защитой являются респираторы N95, хуже всего защищают от вируса трехслойные хлопковые маски.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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