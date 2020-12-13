Водителям ЯНАО указали на опасность новой главной трассы региона

Опасные участки возникли в зоне объезда газопровода Фото: svodka89, Instagram

Автомобильная дорога Салехард — Надым, торжественно открытая 10 декабря, при несоблюдении правил дорожного движения становится опасной. По информации, размещенной в социальных сетях, в некоторых местах на трассе машины «вылетают» с дороги.

«На дороге Салехард — Надым есть два резких поворота, что со стороны Надыма, что со стороны Салехарда, в течение пары часов с одной стороны улетело три машины, со стороны Салехарда машин шесть, — сообщили администраторы аккаунта svodka89 в Instagram. — Одна перевернулась, будьте внимательны».

В пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по ЯНАО пояснили: информации о ДТП с пострадавшими с указанных участков не поступало. В ведомстве отметили, что скорее всего водителями был неправильно выбран скоростной режим.

Редакция URA.RU попросила представителей окружных властей прокомментировать дорожную обстановку, и там подтвердили наличие двух временных объездов газопровода — на 1181 и 1234 километре. Установленные на дороге знаки предупреждают водителей об опасности еще за 350 метров и далее по мере приближения, скорость на указанных участках также ограничена.

«При соблюдении ПДД риск съезда с дороги исключен. Просим водителей обращать внимание на установленные знаки. ДТП последних дней связаны с несоблюдением скоростного режима», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства ЯНАО.

Дорога из Салехарда в Надым была официально открыта к 90-летию ЯНАО. Часть трассы, сделавшей сообщение между городами круглогодичным, пока остается выполненной в щебне.