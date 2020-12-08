Губернатор ЯНАО открыл трассу, которую жители ждали 10 лет

Дорогу Надым — Салехард строили с 2011 года Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

В ЯНАО открылся круглогодичный проезд по дороге Салехард — Надым, которую строили почти 10 лет. Трасса, как заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов, позволит поднять уровень жизни ямальцев, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас сегодня действительно историческое событие. Завтра у нашего любимого Ямала 90-летие, и все эти 90 лет мы ждали, когда запад и восток округа смогут быть вместе», — сказал Артюхов, выступая на торжественной церемонии. Губернатор отметил, что открытие трассы обеспечит непрерывное транспортное сообщение и даст новые возможности бизнесу: «Новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды».

Трасса соединила западную и восточную части округа, параллельно связав Салехард с основной сетью дорог. Проезд построили полностью за счет округа. Часть трассы пролегает по болотистой местности, на 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. К строительству привлекли 25 дорожных организаций.

Строительство трассы Салехард — Надым началось еще в 2011 году. Ранее в зимнее время между городами работал зимник, но из-за появления «постоянки» он закрылся навсегда. В межсезонье и летом наземного сообщения не было, добраться из Салехарда до Надыма можно было только на самолете. Отмечается, что некоторое время 183 километра дороги останутся в щебне.

В середине октября закончилась стройка одного из главных проектов губернатора Артюхова — моста через реку Пур. Появления переправы жители Ямала ждали 40 лет. Мост соединит три района ЯНАО с основной сетью региональных дорог.