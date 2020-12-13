По данным Росстата, смертность от COVID в регионе в 1,5 раза выше, чем сообщает сайт Стопкоронавирус.рф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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С начала пандемии COVID-19 до октября включительно в Курганской области от коронавируса умерли 130 человек. Такие данные содержатся в отчетах Росстата. Это в 1,5 раза выше смертности от COVID по данным сайта стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования россиян по вопросам коронавируса).

По данным Росстата, в июне в Курганской области зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. В июле было зафиксировано 10 смертей от COVID, в августе — восемь, в сентябре — 19, в октябре — 92. Итого 130 смертей от коронавируса. Помимо этого, с мая по октябрь скончались 132 пациента, у которых был обнаружен COVID, но он не стал основной причиной смерти. Более свежие данные Росстатом пока не опубликованы.

Эти цифры заметно отличаются от данных оперштаба, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф. Согласно этим данным, с марта по октябрь включительно смертность от коронавируса была в 1,5 раза ниже — 87 человек (в июне — один, в июле и в августе — по восемь, в сентябре — 15, в октябре — 55). По состоянию на 14 декабря сообщается о 123 умерших от COVID.

Информация Росстата о количестве умерших формируется на основе единого государственного реестра ЗАГС. «Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских свидетельствах о смерти, составляемых врачом», — отмечают в ведомстве. URA.RU направило вопросы о несоответствии статистических данных в региональный департамент информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным сайта стопкоронавирус.рф в Курганской области с 25 ноября по 10 декабря от COVID не умер ни один человек. По данным Росстата, в октябре в регионе по разным причинам умерло более 1,5 тысяч человек. Это почти в 1,5 раза больше, чем в октябре 2019 года.

Данные Росстата отличаются от данных сайта Стопкоронавирус.рф График: URA.RU