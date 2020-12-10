В Курганской области вновь начали умирать от коронавируса

11 декабря в Курганской области зарегистрировали три смерти от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области 11 декабря зафиксировано три случая смерти от COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. В последний раз о смертях от этой болезни в регионе сообщалось 24 ноября.

Общее число умерших от коронавируса в Курганской области, по данным сервиса «Стопкоронавирус», составило 122 человека. Три случая смерти зарегистрированы 11 декабря, остальные — до 24 ноября включительно. Таким образом, период отсутствия смертей продолжался в регионе более двух недель. Рекорд по количеству умерших был зафиксирован 20 ноября — тогда от этой болезни скончались пять человек.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID, на 10 декабря в Курганской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд для региона. Всего с начала пандемии в Зауралье выявили 9864 случая COVID-19. Более свежие данные на момент публикации не были обнародованы.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

Скрин: yandex.ru/covid19