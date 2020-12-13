Артюхов и Кобылкин исполнят желания шестерых юных жителей ЯНАО

Бывший и нынешний губернаторы ЯНАО выбрали, кого поздравят в рамках благотворительного проекта Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин определились, чьи желания будут исполнять в рамках партийного благотворительного проекта «Елка заботы». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, в этом году випы будут исполнять желания детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Глава региона снял с елки три шарика с желаниями, — говорится в сообщении. — Подарки отправятся в Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск». Дмитрий Кобылкин «взял в работу» заявки трех новоуренгойских малышей, один из которых мечтает стать художником, вторая — модным блогером, а третий — летчиком, уточнили в «Единой России».

Всего до конца января будет исполнено 250 желаний, которые были собраны в местных отделениях партии и через специальный сайт. Чаще всего, как оказалось, дети просили гаджеты для дистанционного обучения и велосипеды. В числе часто звучавших желаний — поездка на оленях с Дедом Морозом или полет на вертолете. Самой необычной в том году стала просьба о поездке в Салехард из Надыма по недавно построенной новой трассе.

По словам губернатора, в одной из доставшихся ему открыток было желание мальчика, которому требуется периодически ездить на процедуры и не хочется отрываться от учебного процесса. «Он просит новый компьютер — хорошее пожелание», — приводит пресс-служба слова Дмитрия Артюхова.

Благотворительная партийная акция «Елка заботы» проходит на Ямале уже во второй раз. Все заявки будут исполняться за счет личных средств членов «Единой России», без привлечения бюджетных денег.