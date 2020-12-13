13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Пермский министр анонсировала выход школьников из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас школьники разных классов в пяти городах края продолжают учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр образования Пермского края Раиса Кассина заявила, что учащиеся 5-х и 10-х классов школ в крае должны стать следующими, кто вновь перейдет на очный формат обучения. Об этом министр заявила в ходе онлайн эфира Instagram.

«Следующие классы, за которые я буду ратовать [чтобы они вышли из карантина], это 5-е и 10-е классы», — сказала Кассина. При этом министр образования края не обозначила конкретные сроки выхода с дистанта для школьников. Она пояснила, что решение о выходе на очный формат обучения принимается исходя из эпидситуации, с учетом «совокупности факторов».

URA.RU писало, что сейчас школьники 5—8 и 10 классов в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском продолжают заниматься дистанционно. Данная мера, как отмечали в Роспотребнадзоре, продиктована эпидситуацией, связанной с высокой заболеваемостью COVID-19 в этих городах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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