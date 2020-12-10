Для учащихся средних классов Пермского края занятия продолжатся в удаленном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продлено дистанционное обучение для учащихся средних классов школ. Учащиеся 9 и 11 классов с 14 декабря вернутся к занятиям в очном формате. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с распространением коронавируса.

«Принято решение перевести школьников 9 и 11 классов на традиционное очное обучение с 14 декабря. Дистанционное обучение до конца года продолжат ученики 5—8 и 10 классов, а также студенты средне-специальных образовательных учреждений и организации дополнительного образования», — указано на сайте губернатора Пермского края. По словам главы краевого управления Роспотребнадзора Виталия Костарева, данная мера «продиктованная эпидситуацией в конкретных территориях».

URA.RU писало, что в пяти городах края — Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском — введено дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Ранее школы в этих городах посещали только младшеклассники. Родители пермских школьников высказывали недовольство таким форматом обучения и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за дистанта.