13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Лидер коммунистов в Чайковском собралась в краевой парламент

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаг кпрф, флаги партий
Чайковские коммунисты определились с кандидатом в краевой парламент Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Первый секретарь Чайковского отделения КПРФ Олеся Горбунова намерена принять участие в выборах в краевой парламент в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Горбунова пойдет [на выборы] по округу №22 (Чайковский городской округ)», — сказал источник. Он отметил, что Горбунова «уже прошла согласование в краевой администрации». Сама лидер чайковских коммунистов разговоры о своем участии в предстоящих выборах назвала преждевременными. «Говорить об этом сейчас преждевременно. Есть определенная процедура в партии — утверждения кандидатов. Из-за коронавирусных ограничений мы пока не можем провести партийную конференцию. Кандидаты на участие в выборах еще даже не выбраны», — пояснила URA.RU Горбунова.

URA.RU также писало, что принять участие в выборах в Госдуму намерена первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. По данным источника агентства, Айтакова может возглавить региональный партийный список по одномандатному округу № 58, куда входит Чайковский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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