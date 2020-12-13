Лидер коммунистов в Чайковском собралась в краевой парламент

Чайковские коммунисты определились с кандидатом в краевой парламент Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Первый секретарь Чайковского отделения КПРФ Олеся Горбунова намерена принять участие в выборах в краевой парламент в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Горбунова пойдет [на выборы] по округу №22 (Чайковский городской округ)», — сказал источник. Он отметил, что Горбунова «уже прошла согласование в краевой администрации». Сама лидер чайковских коммунистов разговоры о своем участии в предстоящих выборах назвала преждевременными. «Говорить об этом сейчас преждевременно. Есть определенная процедура в партии — утверждения кандидатов. Из-за коронавирусных ограничений мы пока не можем провести партийную конференцию. Кандидаты на участие в выборах еще даже не выбраны», — пояснила URA.RU Горбунова.

URA.RU также писало, что принять участие в выборах в Госдуму намерена первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. По данным источника агентства, Айтакова может возглавить региональный партийный список по одномандатному округу № 58, куда входит Чайковский.