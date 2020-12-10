Губернатор призвал курганцев отказаться от корпоративов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал жителям региона встретить Новый год в кругу семьи, отказавшись от больших вечеринок и корпоративов. Это вызвано пандемией коронавируса, заявил он в интервью ГТРК «Курган» на канале «Россия 24».
«Новогодние праздники, корпоративы, возлияния алкоголя могут усугубить ту ситуацию с инфекцией, которая сегодня существует», — считает Шумков. Он пояснил, что на массовых праздниках масочный режим соблюдаться не будет. «С этого корпоратива несколько человек могут пойти в больницу. А если таких корпоративов будет сотни? Куда их потом везти?» — пояснил губернатор. Кроме того, он считает, что чрезмерное употребление алкоголя негативно скажется на иммунитете.
Также Шумков отметил, что в новогоднюю ночь после массовых празднований больницы обычно переполнены пострадавшими в драках, от фейерверков, от пищевых и алкогольных отравлений. Сейчас же основная задача больниц — борьба с COVID. «Отметить Новый год надо. Пообщаться с родными можно. Но не надо превращать это во что-то чрезмерное», — подвел итог Шумков.
Губернатор рассказал, что сам планирует встретить Новый год в семейном кругу. «Это елка, это возможность, во-первых, выдохнуть. Во-вторых, посидеть и поговорить с близкими людьми. Потом нормально отоспаться, сходить в баню, на лыжах походить, в снегу поваляться», — поделился он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области структуры правительства получили указание губернатора Алексея Текслера отказаться от новогодних корпоративов из-за COVID. Перед этим власти рекомендовали южноуральцам отказаться от праздничных посиделок. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко вообще предложил отменить новогодние каникулы, так как они могут негативно сказаться на здоровье россиян.
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