Прилепин рассказал, кто станет президентом РФ после Путина

Писатель Захар Прилепин считает, что либералы еще долго не будут руководить РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин предположил, что следующим президентом страны станет левый консерватор, которому чужды заигрывания с Западом. При этом, по мнению писателя, россияне еще несколько десятилетий не выберут главой государства либерала.

«Я думаю, что [cследующим президентом РФ] будет содержательный человек, типаж несимпатичный для нашей взвинченной западнической интеллигенции. Такой левый консерватор, который точно понимает, что все эти подмигивания нашим союзникам и партнерам они до определенного предела забавны, а потом уже нет», — высказал свое мнение Прилепин в интервью радио «Комсомольская правда». Он отметил, что страна сейчас «логически движется в эту сторону».

Лидер партии «За правду!» считает, что никогда в кресле президента России не окажется такой политик, как нынешний украинский лидер Владимир Зеленский. «Даже если нам посадят Зеленского, то его спихнет сама страна. Это одна из вещей, которые вызывают у меня очень серьезную иронию, когда я смотрю на своих либеральных оппонентов… Они реально убеждают себя в том, что страна их заждалась и завтра обрадуется, что наконец-то явился к нам условный Гарри Каспаров. Но этой страны нет. Их съест собственная страна. Она их сожрет. Потому что не пойдут люди на это в ближайшее еще лет 30, пока помнят 90-е годы, перестройку», — считает Прилепин.

Политик считает, что сейчас нужно до молодых россиян доносить, что на Западе их не ждут «пряники, персики и личные коттеджи». «Нет ни одной страны, которая сравнима с Россией по возможностям внутри страны», — уверяет писатель.

Ранее Прилепин рассказал, что президент России Владимир Путин не отдавал приказ вводить войска на Донбасс. Он отметил, что прекрасно понимает, какие приказы отдаются и когда они будут обнародованы.