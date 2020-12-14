14 декабря 2020

США грозят санкциями странам, покупающим оружие у России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Приобретения Анкарой российских С-400 привело в бешенство США Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В США призвали другие страны учитывать угрозу введения санкций в случае покупки оружия и военной техники у России. С заявлением выступил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Странам следует избегать дальнейших приобретений российской [военной] техники, особенно той, покупка которой способна повлечь за собой применение санкций», — заявил Форд во время брифинга, на котором американские власти заявили о введении санкций против Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400, пишет ТАСС.

Форд акцентировал внимание на том, что США вводит санкции в рамках CAATSA — принятый в Вашингтоне в 2017 году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Документ предусматривает, что за приобретение у России современных крупных систем вооружения и военной техники страны-покупатели ожидает введение односторонних американских санкций.

Минфин США заявил о введении санкций против Турции, пишет «Национальная служба новостей». Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, санкции вводятся из-за приобретения Анкарой российских С-400. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение США применением нелегитимных мер «налево и направо». По его словам, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, добавляет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...