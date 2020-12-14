США грозят санкциями странам, покупающим оружие у России

В США призвали другие страны учитывать угрозу введения санкций в случае покупки оружия и военной техники у России. С заявлением выступил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
«Странам следует избегать дальнейших приобретений российской [военной] техники, особенно той, покупка которой способна повлечь за собой применение санкций», — заявил Форд во время брифинга, на котором американские власти заявили о введении санкций против Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400, пишет ТАСС.
Форд акцентировал внимание на том, что США вводит санкции в рамках CAATSA — принятый в Вашингтоне в 2017 году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Документ предусматривает, что за приобретение у России современных крупных систем вооружения и военной техники страны-покупатели ожидает введение односторонних американских санкций.
Минфин США заявил о введении санкций против Турции, пишет «Национальная служба новостей». Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, санкции вводятся из-за приобретения Анкарой российских С-400. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение США применением нелегитимных мер «налево и направо». По его словам, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, добавляет RT.
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