Эксперт по трудовому праву: 31 декабря не будет выходным для всех

Губернаторы, подписывая документы о выходном дне 31 декабря, «выходят за пределы своих полномочий». Об этом заявил эксперт по трудовому праву Павел Сутулин.
По словам эксперта, власти запоздали с принятием решения, пишет газета «Ведомости». Сутулин напоминает, что согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, федеральным законом или постановлением правительства можно переносить выходные дни на другие дни. «При этом нормативный правовой акт правительства о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года», — цитирует документ Павел Сутулин. Он напомнил, что премьер Михаил Мишустин 10 октября подписал постановление, по которому 31 декабря 2021 г. будет общероссийским выходным днем.
По 31 декабря нынешнего года региональные власти сами должны принять решение, но подписывая документы, главы субъектов невольно «выходят за пределы полномочий», говорит Сутулин. «В этом случае фактически принимаются решения о привлечении работников к работе в выходной день [одна из суббот декабря] с последующим предоставлением им другого дня отдыха [31 декабря]. Но в регионах игнорируется требование ст. 113 Трудового кодекса, требующей согласия и самих работников, и мнения профсоюза по этому вопросу», — отметил эксперт. Он также заявил, что распоряжение губернаторов касается только бюджетных учреждений.
13 декабря власти ЯНАО приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Всего решение о выходном предновогоднем дне на данный момент приняли в 30 регионах страны. Ранее депутаты Госдумы отказались вводить выходной в последний день года, предоставив этот вопрос решать самим регионам, передает агентство Nation News.
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