Канун Нового года на Ямале будет выходным днем Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Власти ЯНАО приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

«Мы приняли решение, что на следующей неделе поработаем побольше. Субботу сделаем рабочим днем, чтобы 31 декабря стал выходным», — передали URA.RU в пресс-службе губернатора слова главы округа. Данное решение касается органов госвласти и муниципального управления, но губернатор призвал и другие организации сделать такой перенос. Таким образом жители региона будут трудиться в субботу, 19 декабря, но отдохнут в последний день года.

Ранее депутаты Госдумы отказались вводить выходной в последний день года, предоставив этот вопрос решать самим регионам, передает агентство Nation News. Ямал стал первым из уральских субъектов, где 31 декабря объявили рабочим. Ранее так поступили еще в 23 регионах России.

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