12 декабря 2020
11 декабря 2020
10 декабря 2020

Первый регион УрФО объявил 31 декабря выходным днем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямал-Ири, елка, новый год
Канун Нового года на Ямале будет выходным днем Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Власти ЯНАО приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

«Мы приняли решение, что на следующей неделе поработаем побольше. Субботу сделаем рабочим днем, чтобы 31 декабря стал выходным», — передали URA.RU в пресс-службе губернатора слова главы округа. Данное решение касается органов госвласти и муниципального управления, но губернатор призвал и другие организации сделать такой перенос. Таким образом жители региона будут трудиться в субботу, 19 декабря, но отдохнут в последний день года.

Ранее депутаты Госдумы отказались вводить выходной в последний день года, предоставив этот вопрос решать самим регионам, передает агентство Nation News. Ямал стал первым из уральских субъектов, где 31 декабря объявили рабочим. Ранее так поступили еще в 23 регионах России.

https://vk.com/video-25280329_456249734

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...