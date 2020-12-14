Вадим Шумков сходил в магазин за сахаром и маслом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Курганской области Вадим Шумков сходил в магазин и согласился с тем, что цены на продукты нужно регулировать. Заявление глава региона сделал в сториз в своем Instagram.

Шумков зашел в магазин, который «посещает чаще всего» и сфотографировал в нем цены. Например, пакет с двумя килограммами сахара стоят 98 рублей. «Сахар не ем. Но ситуация с ценами понятна», — отметил губернатор. Он считает, что госрегулирование цен должно быть на наиболее необходимые продукты питания. «[Ввести ограничения] подобно тому, как это сделано с отдельными категориями жизненно важных лекарственных препаратов. По наиболее чувствительным категориям продуктов для граждан с небольшим достатком», — предлагает Шумков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука, и обратил внимание на то, что рост цен связан с экономическими причинами, а не с пандемией. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что рост цен на важные продукты произошел из-за сбоя в работе ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и вице-премьеров. В правительстве предложили в 3 раза ограничить рост цен на продукты.