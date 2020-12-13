Владимир Путин поручил подготовить соответствующие документы в начале недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за ситуацию с ростом цен на продукты. На принятие мер глава государства дал неделю.

«Решить в течение недели!» — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря, запись которого в воскресенье показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Также глава государства поручил за выходные согласовать этот вопрос и в начале недели выпустить соответствующие документы, пишет RT.

Путин отметил, что продукты подорожали по экономическим причинам, а не из-за пандемии и уровня производства. Возмущение главы государства вызвали «эксперименты» с ценами на базовые продукты, отмечает агентство Nation News.

Ранее Владимира Путина возмутил рост цен на продукты, который, по его словам, опережает инфляцию. Как сообщало URA.RU, нарекания к работе ведомства Решетникова могут стать причиной ликвидации или пересмотра обязанностей Минэка. Среди претензий к министерству называлось увлечение «подготовкой абстрактных прогнозов».