Опрос выявил количество пьющих россиян

Подавляющее большинство трудоспособного населения РФ употребляет алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, а 53% представителей молодежи делают это раз в неделю. Об этом говорится в докладе демографической ситуации федерального проекта «Трезвая Россия».

«Под основным ударом находится трудоспособное население страны, а это 89,6 миллиона человек, или 61% от всего населения. Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию», — приводит РИА «Новости» выдержку из доклада, который будет направлен в правительство РФ и регионы. При этом авторы исследования подчеркнули, что 70% смертей трудоспособных граждан прямо или косвенно связано с злоупотреблением алкоголя.

Также в «Трезвой России» заявили, что в стране выросло систематическое употребление спиртного среди молодежи. 69% респондентов в возрасте 18-23 года ответили на соответствующий вопрос положительно, а 53% из них признались, что употребляют спиртное систематически — раз в неделю. Опрос проводился в 65 регионах России среди 120 тысяч человек в период с мая по июль 2019 года. Наиболее употребляемым видом алкогольной продукции является пиво, его выпивают 8,5 млрд литров в год. На втором месте — водка (1 млрд литров).